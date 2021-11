Moda, l'intimo a vista: così il bra top è lo "special one" d'autunno

Moda autunno, intimo e lingerie: Tezenis, i "must have" esternabili La top influencer Giulia De Lellis firma la nuova capsule di intimo per Tezenis composta da tre "must have" esternabili Ufficio stampa 1 di 7 Tezenis | Il bra top con scollo all’americana ornato di preziosi fili di strass e mutandina abbinata con fianchetto gioiello in versione bianca e nera Ufficio stampa 2 di 7 Tezenis | Il corsetto con slip brasiliana a vita alta, interamente in pizzo nero super chic perfetto come sottogiacca per le serate più glamour Ufficio stampa 3 di 7 A dominare la nuova collezione di Tezenis, l’intramontabile palette black&white, tinte evergreen di stile e perfetti con qualsiasi look Ufficio stampa 4 di 7 La personalità di Giulia De Lellis dà vita a un vero e proprio storytelling dedicato al corpo femminile, grazie a questa linea avant-garde che sa di ambizione e passione Ufficio stampa 5 di 7 Intimo lingerie, la nuova collezione di Tezenis | I "must have" esternabili Ufficio stampa 6 di 7 Intimo lingerie, la nuova collezione di Tezenis | I "must have" esternabili Ufficio stampa 7 di 7 leggi dopo slideshow ingrandisci

Rivoluzione, rivoluzione. Anche l'intimo si prende la sua parte e, tra i trend di questo autunno, vanno fortissimo i cosiddetti pezzi esternabili. Sono quelli, cioè, che si portano bene anche da soli, a vista. Via libera ai corsetti imbottiti, perfetti come sottogiacca. In pole position, tra i modelli più seducenti, ci sono sempre loro: quelli in pizzo. C'è poi anche uno "special one" alla ribalta, il must have del momento...