Moda, i Simpson supermodelli a Parigi: la sfilata diventa un cartoon

Sulla passerella c’è Marge raggiante, in uno sfolgorante abito da sera dorato. Homer, con un fiammante super bomber rosso. E, naturalmente, Lisa e Bart, le gemelle Selma e Patty, Sherri e Terri. E, ancora, Boe e Smithers, Clancy e Willie. Seduta, in prima fila, c’è addirittura Anna Wintour, direttore editoriale globale di Vogue, la signora della moda mondiale, anche lei in versione cartoon . Tra i protagonisti di questa Fashion Week di Parigi, che ha da poco chiuso i battenti, ci sono sicuramente loro: i Simpson al gran completo . Che hanno sfilato a sorpresa...

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga | Anna Wintour, seduta nel front row

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga | Anna Wintour, seduta nel front row

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

Sfilate Parigi Fashion Week: episodio speciale dei Simpson, in passerella per Balenciaga

PER IRONIZZARE SULLA MODA - Quello che doveva essere un evento a sorpresa di Balenciaga, si è di fatto trasformato nella proiezione di una puntata speciale dei Simpson. In cui i personaggi di Springfield si trasferiscono a Parigi e finiscono addirittura sulla passerella della sfilata con cui il brand ha presentato le collezioni per la primavera estate 2022. Che così, dopo il negozio su Fortnite, ha lanciato una nuova incursione nella cultura pop. Un modo, come ha spiegato il direttore creativo Demna Gvasalia, per “ironizzare sulla moda”.