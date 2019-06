Moda, guida ai sandali dell’estate: alti, bassi o a ciabattina?

Le star sono solite fare distinzioni: quelli alti, per le serate di gala e i party, i modelli senza tacco sono invece i compagni ideali per un giro di shopping o i momenti di quiete e relax. Sulle passerelle delle collezioni di questa estate gli stilisti hanno invece puntato su un allegro mix , prevedendo i tacchi alti anche per le proposte più sportive. Siamo ufficialmente nella stagione dei sandali , che le donne possono liberamente sfoggiare dal mattino alla sera…

LA SEMPLICITA È CHIC - Ben accetti anche in ufficio, i sandali si indossano bene con ogni tipo di outfit, dalle gonne più o meno corte ai pantaloni. Ad andare per la maggiore, è la semplicità: anche quest’anno spopolano i modelli a listino, in pelle. Sempre molto amati, tra i colori, l’oro e l’argento, che si sposano con ogni abbinamento. In grande ascesa, la ciabattina: proposta dagli stilisti è stata da subito apprezzata anche dalle celebrities, che ne hanno determinato il rilancio. In forte ribasso, invece (o addirittura non prevenute), le infradito...