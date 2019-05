Moda donna, le scarpe più belle da indossare adesso (anche se piove)

Meglio guardare il mondo dall’alto di un tacco super sottilissimo o percorrerne le strade indossando un rassicurante stivaletto comodo? È uno degli eterni dilemmi che abitano il cuore delle donne e la moda di primavera corre loro in soccorso proponendo un’ampia varietà di modelli di scarpe, ideali in questa fase della stagione in cui è ancora presto per lasciarsi ammaliare dalle sirene dei sandali estivi. Dai più grintosi ai più romantici e femminili, rivelano moltissimo della personalità di chi sceglie di averli ai piedi. Del resto, come dice Carrie Bradshaw (l’attrice Sarah Jessica Parker) in ‘Sex and the City’: “Ci sono due cose di cui non ne hai mai abbastanza: buoni amici e buone scarpe”. Di quali, allora, non vorreste mai fare a meno?