Moda: gonna plissè, un lieto ritorno

Per il giorno e per la sera, la gonna plissettata trova ampia rappresentazione sulle passerelle: vitaminica nella collezione di Valentino, Balenciaga e Cristiano Burani, discreta e rigorosa nella proposta Sportmax, sensuale ed elegante in abiti da sera visti da Givenchy, Roberto Cavalli, Trussardi e Lanvin.



Non mancano le pailletes e il lurex, come nelle donne di Krizia e di Leonard Paris, ma il plissè è perfetto anche nelle sete preziose di Elisabetta Franchi: un classico senza tempo che vale la pena di (ri)scoprire.