Moda, abiti per le occasioni speciali: un trionfo di femminilità

I modelli eterei e sensuali di una collezione speciale per questa primavera estate. I look da sogno dalla sfilata di Atelier Emé

Femminili e romantiche, sensuali ma sempre all'insegna dell'eleganza e del garbo, le nuove proposte per la primavera estate 2023 sono concepite per esaltare la bellezza e l'unicità di ogni donna .

Uno scatto del nuovo spazio "Atelier Emé Milano", dedicato al mondo della sposa e della cerimonia: più di mille metri quadrati in via Watt, 18 vetrine che si affacciano sugli interni

Per la sfilata della collezione Cerimonia primavera estate 2023, Atelier Emé ha aperto per la prima volta le porte del suo nuovo spazio a Milano, in via Watt

Sono abiti che evocano atmosfere magiche quelli che Atelier Emé ha portato per la prima volta in passerella per la collezione Cerimonia. Un viaggio onirico multidimensionale, che esplora il passato e si proietta nel futuro, dall’estetica dell'età vittoriana al Metaverso. Un romanticismo regale che si traduce in silhouette dalla femminilità eterea e sensuale al tempo stesso. I corpetti con stecche a vista giocano con trasparenze vedo-non vedo, bustier in crêpe envers satin e scollature audaci, gonne dai volumi drappeggiati e scivolati, impreziosite da nastri e fiocchi. Spacchi profondissimi e tagli geometrici cut-out, piume e cinture gioiello, elastici per i capelli "scrunchies", che sembrano arrivare direttamente dagli anni '80 e '90.



Raso lucido, organza e tulle glitter, per i tessuti. I ricami di cristalli creano effetti iridescenti. Tra le tendenze più forti, il mood "Metaglam", che punta su texture "effetto virtuale" e tonalità fluo, vivide ed effervescenti. La palette di questa nuova collezione punta sulle nuance pastello: il rosa, il lilla, l'azzurro. Il blu richiama le tonalità del mare. Non mancano neppure colori più intensi come il fucsia, il turchese, il verde limone e il Pink Punch, il rosa "aranciato".