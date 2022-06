Moda, Freddy primavera estate: sfilata show con tanti special guest

“Freddy Goes to Market 2023”

“Freddy Goes to Market 2023” | Finale di sfilata

“Freddy Goes to Market 2023” | Alex di Amici

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance di Lara Mori, individualista azzurra a Tokyo 2021

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance di Lara Mori, individualista azzurra a Tokyo 2021

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance di Lara Mori, individualista azzurra a Tokyo 2021

“Freddy Goes to Market 2023” | Lara Mori, individualista azzurra a Tokyo 2021, si è esibita nel corpo libero

“Freddy Goes to Market 2023” | Finale di sfilata

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Michele Esposito, vincitore categoria Ballo ad Amici 21

“Freddy Goes to Market 2023” | Luigi Strangis, vincitore di Amici 21. La partnership tra Freddy e il talent più famoso della tv è proseguita anche quest'anno

“Freddy Goes to Market 2023” | Il presidente e fondatore di Freddy Carlo Freddi e le Farfalle. La Federazione Ginnastica d'Italia ha riconfermato Freddy Sponsor Tecnico Ufficiale fino al 2025

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle, Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica

“Freddy Goes to Market 2023”

“Freddy Goes to Market 2023” | Finale di sfilata

“Freddy Goes to Market 2023” | Alex di Amici

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance di Lara Mori, individualista azzurra a Tokyo 2021

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance di Lara Mori, individualista azzurra a Tokyo 2021

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance di Lara Mori, individualista azzurra a Tokyo 2021

“Freddy Goes to Market 2023” | Lara Mori, individualista azzurra a Tokyo 2021, si è esibita nel corpo libero

“Freddy Goes to Market 2023” | Finale di sfilata

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Collezione primavera estate 2023

“Freddy Goes to Market 2023” | Michele Esposito, vincitore categoria Ballo ad Amici 21

“Freddy Goes to Market 2023” | Luigi Strangis, vincitore di Amici 21. La partnership tra Freddy e il talent più famoso della tv è proseguita anche quest'anno

“Freddy Goes to Market 2023” | Il presidente e fondatore di Freddy Carlo Freddi e le Farfalle. La Federazione Ginnastica d'Italia ha riconfermato Freddy Sponsor Tecnico Ufficiale fino al 2025

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle

“Freddy Goes to Market 2023” | La performance delle Farfalle, Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica

Non solo sport.