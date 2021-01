Moda e trend, da Kamala Harris a Jennifer Lopez: il cappotto è colorato

Una buona idea. Un elemento in comune. Praticamente, una costante. Dalla vicepresidente Usa Kamala Harris alla First lady Jill Biden, da Michelle Obama al look “total white” di Jennifer Lopez. Se ne sono visti molti, tutti coloratissimi , durante la cerimonia a Washington per il giuramento del presidente degli Stati Uniti Joe Biden: parliamo dei cappotti, “must have” di stagione …

L'ex presidente Usa George W. Bush e la ex First lady Laura Bush

L'ex presidente Usa Barack Obama con la moglie, la ex First lady Michelle Obama

L'ex presidente Usa Barack Obama con la moglie, la ex First lady Michelle Obama

UN TREND “EVERGREEN” - Dalle tonalità pastello o più decise, in tinta unita, dai revers più o meno larghi, a lancia, a contrasto di colore o rifiniti in velluto, con i bottoni gioiello e i risvolti impunturati: ha vinto il capospalla più classico ed elegante per antonomasia. Un trend "evergreen" rilanciato sotto gli occhi del mondo da una passerella piuttosto inusuale. Uno spunto da cogliere al volo, per chi è caccia di trend, e un suggerimento di stile su cui investire, soprattutto in queste settimane di saldi invernali.