Moda e trend: compie dieci anni il braccialetto più amato (e famoso)

Era la Festa della Repubblica quando è stato lanciato per la prima volta, il 2 giugno del 2011. Nato dalla passione per il pizzo del fondatore della Caprai, il cavalier Arnaldo, la sua storia inizia dal negozio di Forte dei Marmi, all'esterno del quale si erano formate lunghe code. Completamente made in Italy, colorato e dal prezzo accessibile: il braccialetto in macramè di Cruciani compie i suoi primi dieci anni.