Moda e sostenibilità: le 7 regole far durare un capo anche vent'anni

Una moda sempre più attenta all’ambiente, sostenibile, etica, lontana da logiche consumistiche. Il nuovo corso a cui stiamo ormai assistendo prevede una maggiore consapevolezza da parte delle maison, dei brand, dei consumatori. Una sorta di riaffermazione dell’amore, sì, per il bello ma che sia anche giusto e responsabile. Un investimento sul futuro e sulla qualità dei capi nel tempo. Perché, con le giuste attenzioni , una camicia può durare anche vent’anni. Già, ma come fare? Attraverso sette (semplici) regole...

LE SETTE REGOLE – Rinfrescare, riparare, riusare, ridare, rifare, riciclare e affittare. Sono queste le ‘formule magiche’ per promuovere una moda ‘circolare’ e far durare i propri indumenti nel tempo. È questa anche l’idea alla base dell’ultima campagna lanciata da Gant. Il brand, nato nel 1949, si è posto come obiettivo per questo 2020 di ricavare l’80% della sua collezione uomo da fonti sostenibili (e di arrivare addirittura al 100% entro il 2025). Un’impresa ambiziosa e difficile ma non impossibile.