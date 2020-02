Moda donna e sostenibilità ambientale: anche l’intimo diventa green

Una mini-collezione di biancheria intima a basso impatto ambientale , un albero in ‘omaggio’ con l’acquisto di ogni capo. Con l’arrivo del mese di marzo, Intimissimi per la primavera-estate 2020 lancia la sua ‘Green Collection’, una linea di intimo, pigiami e maglieria realizzata in fibre naturali, rigenerate e certificate dalle aziende fornitrici.

L’INTIMO SOSTENIBILE - Quali saranno i materiali utilizzati? Sicuramente il pizzo, che contiene un filato di poliammide riciclato, una fibra di nylon ecosostenibile realizzato con materie prime rigenerate. Spazio anche alla seta, che garantisce una catena di produzione della fibra mirata al miglioramento della performance ambientale. In particolare, per le proposte per la notte e la maglieria, entra in gioco anche la fibra di bamboo, ricavata anche lei da fonti di legno rinnovabili e sostenibili. I capi della mini-collezione di lingerie ‘amica dell’ambiente’ saranno contrassegnati da un cartiglio che li renderà riconoscibili, attestandone la natura e la provenienza, e andranno a completare la collezione principale del brand.

UN OMAGGIO SPECIALE - Sempre a sostegno dell’ambiente, Intimissimi (che festeggia quest’anno il decimo anniversario dal lancio del suo progetto ‘Riciclo’) ha siglato una collaborazione con Treedom, che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo via Internet. L’accordo prevede di mettere a dimora 20 mila nuove piante in diverse parti del mondo, che il brand nel mese di marzo regalerà ai propri clienti in seguito a ogni acquisto nei negozi o presso lo store online. Ciascuna pianta sarà fotografata e geolocalizzata, in modo da essere seguita attraverso una pagina dedicata in Rete.