Moda e lusso: The Ducker, quinto compleanno con una sorpresa speciale 

Radici italiane e respiro internazionale. Uno spazio in cui raccontare le eccellenze della moda, del beauty, del lifestyle contemporaneo. Dove storia e innovazione coesistono. Dove bellezza e cultura sono accomunate da un fattore imprescindibile: il talento del genere umano . È tutto questo e molto altro ancora The Ducker, “un’immersione nell’eccellenza” che coinvolge la mente e lo spirito, lo descrive Laura Canepa, sua ideatrice e direttrice. Con il mese di dicembre, il magazine celebra i suoi primi cinque anni e festeggia con un regalo speciale: il primo numero su carta stampata .

Laura Canepa, Owner ed Editor in Chief, fondatrice e direttrice del lifestyle magazine The Ducker



UN ‘LUXURY HUB’ PER LE ECCELLENZE - Questo primo numero della rivista The Ducker “rispecchia il meglio della filosofia che muove da cinque anni la nostra redazione e che accompagna le nostre scelte editoriali, sempre proiettate verso l’unicità – spiega ancora Laura Canepa –. Con esso custodiamo il desiderio di condividere ciò che l’eccellenza rappresenta per noi. Principi che portano al centro della visione l’essere umano, il cui talento resta la variabile imprescindibile per il nostro futuro”.



