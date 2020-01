Moda, dress code: come vestirsi per incontrare la regina Elisabetta

Malgrado la Brexit ormai in dirittura d’arrivo (e la 'Megxit' non del tutto archiviata) non perde mai smalto la figura e l’immagine della regina Elisabetta . Molto apprezzata anche per la gestione dell’uscita ‘dalle scene’ del nipote Harry e della consorte Meghan Markle, alla soglia dei suoi 94 anni (li compirà il 21 aprile prossimo) Her Majesty ha saputo mantenere ben saldo il timone di casa Windsor e in maniera più che ammirevole. Una vera e propria icona di stile . Quale potrebbe essere allora l’approccio giusto nel caso di un (immaginario) incontro con lei?

DAL DRESS CODE… A QUALCHE GAFFE - A guardare le regole di etichetta della famiglia reale, sono vietati minigonne, gambe senza calze (anche in estate), jeans, scollature troppo generose e smalto colorato in maniera troppo vistosa. No anche a zainetti, borse a tracolla e scarpe con la zeppa. Alla regina non bisogna porgere la mano e non va assolutamente sfiorata (l’ex first lady americana Michelle Obama qualche anno fa la cinse spontaneamente con un braccio...). Bisogna attendere un cenno da parte sua o che sia lei a prendere l’iniziativa. Il protocollo prevede anche l’inchino all’arrivo: le gambe si piegano con grazia e leggermente, il ginocchio dell’una dietro l’altra, senza curvare la schiena in avanti (non facilissimo, in effetti. Bene l’emozionatissima Madonna e Carla Bruni, impeccabile Angelina Jolie, da perfezionare invece quello di Joan Collins, nel loro incontro del 2012). The Queen ha la precedenza su tutto: camminare, sedersi, iniziare o smettere di mangiare, avviare una conversazione, lasciare una stanza. Ai cocktail si arriva, in genere, dopo 10-15 minuti dall’inizio. Alle cene, il ritardo ‘suggerito’ va dai 5 ai 10 minuti. Argomenti prediletti: i suoi nipotini e gli adoratissimi cani corgi. Non sopporta l’aglio. Astenersi anche da questioni legate alla politica. Visti i tempi, Brexit inclusa, of course.