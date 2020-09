Moda donna, Valentino: l'italiano Pierpaolo Piccioli Miglior Designer 2020

“Dedizione quotidiana e amore per la bellezza, in tutte le sue accezioni ”. Pierpaolo Piccioli accoglie così il premio come Miglior Designer 2020 per la moda donna. Il direttore creativo di Valentino ha ricevuto, infatti, il prestigioso riconoscimento dagli USA (il secondo per lui, dopo i Fashion Awards 2018) ai CFDA Fashion Awards, nel corso di una cerimonia quest’anno solo online, per via della pandemia.

Pierpaolo Piccioli con Naomi Campbell



“UN’ENORME OPPORTUNITÀ” - “Interpreto questo premio come un promemoria, per tutto il lavoro straordinario che ha fatto il mio team, tutto il supporto che ho ricevuto dalla mia famiglia e per l’enorme opportunità che la vita mi ha dato, facendo quello che amo come lavoro”, prosegue Piccioli dal suo account privato su Instagram. Oltre allo stilista, tra gli altri designer premiati c’è Kim Jones, che recentemente è stato chiamato a disegna la donna Fendi, come International men’s designer of the year. A premiarli tutti, Tom Ford, presidente del CFDA-Council of Fashion Designer of America.