Lunga vita ai sogni: lo show spettacolare di Valentino lascia senza fiato

“Non vogliamo essere subito già così senza sogni ”. Ha preso questa frase dalle 'Lettere Luterane' di Pier Paolo Pasolini, Pierpaolo Piccioli, che ha voluto al centro i valori umani per lo show di presentazione della collezione Haute Couture di Valentino del prossimo autunno-inverno. È andato in scena in una location strepitosa, lo Studio 10 di Cinecittà, a Roma. “La donna, la poesia, il sogno, la creatività, la bellezza. Per me, per le mie radici – ha spiegato – l’umanesimo è il seme della rinascita ”.

UNA DIMENSIONE CELESTIALE E FELLINIANA - 'Of Grace and Light', letteralmente ‘Di Grazia e di Luce’, è il titolo della performance che ha unito alta moda e arte digitale in un unico evento, “perché la moda non può e non deve essere solo marketing”, ha sottolineato Piccioli. Abiti bianchi, candidi, esageratamente lunghi (fino a quattro metri) e voluminosi, indossati da modelle sospese in aria, appese a cerchi metallici come acrobate, su trampoli altissimi, a cinque metri da terra, per rappresentare il sogno della rinascita ma anche la creazione umana. Ad anticipare lo show, il video curato da Nick Knight e presentato in anteprima a Parigi nei giorni delle sfilate (sempre digitali e in streaming) della Haute Couture. L’artista ha trasformato i 15 abiti disegnati da Piccioli, in fiori e bouquet dai mille colori, in ruscelli e zampilli di fontane, in ectoplasmi e meduse con miriadi di tentacoli.