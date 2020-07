Paris Digital Couture Week, la donna Chanel è diventata punk 

Paris Haute Couture Week, la donna Chanel è diventata punk Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 15 Chanel Fall-Winter 2020-21 Haute Couture Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Reset. Dimenticate il rigore della scorsa collezione Haute Couture, in uno scenario che riproduceva perfettamente l’abbazia di Aubazine, quella dove Mademoiselle Coco ha trascorso l’infanzia. La donna Chanel si è trasformata ora in una principessa ribelle e punk. Con un video firmato da Mikael Jansson, la maison ha presentato dalla Digital Fashion Week di Parigi i look sofisticati e preziosi delle sue creazioni di alta moda per il prossimo autunno-inverno.