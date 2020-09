Moda, addio Parigi cara: perché Valentino sfilerà a Milano

Valentino lascia Parigi per Milano. La scelta, viene spiegato dalla maison, è legata alla pandemia e per ora è limitata a questa stagione. La prossima collezione co-ed, vale a dire donna e uomo, per la primavera-estate 2021 sarà quindi presentata il prossimo 27 settembre, in occasione della Milano Fashion Week, che si terrà dal 22 al 28 settembre. “La situazione attuale che stiamo vivendo – ha spiegato il direttore creativo Pierpaolo Piccioli – ci ha forzato a prendere una decisione inusuale”.