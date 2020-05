Moda donna, trend primavera 2020: ti senti più tropical o animalier?

Calendario alla mano, manca poco più di una settimana. La data fatidica è quella del 3 giugno, quando un decreto del governo dovrebbe sancire il via libera agli spostamenti fuori regione. La voglia di andare al mare, in montagna o di perdersi tra le meraviglie di una città d’arte, comunque di evadere dalla routine quotidiana, è ormai davvero molto forte. La moda della primavera estate 2020 sembra dare forma a questo desiderio con la proposta dalle passerelle di un tripudio di fantasie tropical e animalier . Quale vi rappresenta di più?

WELCOME TO THE JUNGLE - Dagli abiti ai gioielli, dai pantaloni alle borse, dai copricapo alle giacche, dai foulard alle camicie: ogni pezzo del guardaroba femminile evoca la dimensione del viaggio e rimanda a mete lontane. Ispirazioni coloniali e safari, fantasie che portano la giungla direttamente in città. I tessuti hanno consistenze leggere, i colori sono caldi e vivaci. Menzioni speciali per il verde fluo, l’arancio e il rosa shocking.