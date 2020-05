Foulard, veli, sciarpe primavera 2020: come indossarli per essere chic Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 19 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il pensiero corre subito alle dive del cinema dal fascino senza tempo, come Audrey Hepburn, o alle intramontabili icone di stile come Grace Kelly e Jacqueline Kennedy. Impossibile resistere al richiamo del foulard. Che con sciarpe, veli e bandane è tornato alla ribalta anche sulle passerelle della primavera estate 2020. Annodati al collo o intrecciati tra i capelli, danno un tocco di classe e di esotismo, conferiscono al look un tratto più grintoso e sofisticato, rifiniscono con una nota di eleganza. Dalle fantasie animalier alle geometrie e ai motivi tropical, ecco alcune delle proposte più interessanti presentate dagli stilisti e da cui prendere spunto per una passeggiata all’aria aperta.