Moda donna, gonne primavera 2020 lunghe o corte? L’eterno dilemma Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 25 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Corta, cortissima, per i periodi di prosperità. Lunga, dal ginocchio in giù, per quelli più impegnativi e austeri. Esiste un grafico che illustra l’andamento della lunghezza delle gonne in base al periodo storico: piuttosto corta fino alla crisi economica del 1929, lunga negli anni Trenta, di nuovo corta in quelli del boom, e ancora lunga nella fase di austerity a seguire. Gli stilisti, invece, per la primavera 2020, la propongono un po’ in tutte le versioni…