Moda: impermeabili con cintura e trench per la fine della quarantena

Del resto, subito dopo Pasqua o un po’ più in là, si tornerà a uscire e realizzeremo – superata questa fase di quarantena domestica e lockdown – di essere finalmente in primavera. Un ‘must have’ e un investimento sicuro da avere nell’armadio è l’impermeabile (o trench). Da legare stretto in vita, super femminile ed elegante, è declinato in una miriade di versioni e reinterpretazioni anche sulle passerelle di questa stagione...