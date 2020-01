Moda donna, stivali inverno 2020: come indossarli senza soffrire

Nel bel mezzo dell’inverno, nel bel mezzo del periodo dei saldi. Quale momento migliore per investire in un paio di stivali ? A punta o arrotondati, dal tacco vertiginoso o più portabili, ottimi anche per andare al lavoro, da sfruttare al meglio anche in caso di maltempo. Come scongiurare però il rischio che facciano male ai piedi ?

Gli stivali neri di Melania Trump, quelli in suede di Francesca Sofia Novello



I TRUCCHI ANTI-DOLORE - Primo rimedio utile è quello di non uscire subito con gli stivali nuovi. O meglio: è bene indossarli un pochino per qualche ora in casa o ‘testarli’ per brevi tragitti, in modo tale da ammorbidirli un po’. Un’alternativa utile potrebbe anche essere quella di indossare un calzino in morbido cotone, con gli stivali, e di scaldarli con l’aiuto del phon, flettendo le dita, per fare in modo che prendano la forma del piede. Sempre valido anche il ricorso ai cuscinetti in gel, che danno sollievo e permettono di alleviare la pressione del peso del corpo sui piedi. Infine, un escamotage a cui ricorrono anche le top model in passerella: legare il terzo e il quarto dito del piede con del nastro adesivo di tipo chirurgico. In caso di tacchi altri e punte molto strette, questo fa sì che la pressione dei nervi risulti alleviata e, di conseguenza, la percezione del dolore diminuisca.