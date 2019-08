Moda donna, serate estive: meglio un abito lungo o il mini dress?

Quello di Rihanna è praticamente a scomparsa: strizza e accorcia in base a quanto viene tirato il cordino. Julia Roberts punta tutto su sorriso, strass e giochi di luce. Nicole Kidman e Beyoncé si concedono anche spacchi vertiginosi e trasparenze che lasciano poco all’immaginazione. Come orientarsi nella scelta di un abito per una serata estiva speciale ma non troppo formale? Le star propongono e fanno (più o meno) da fonte di ispirazione. Dalle passerelle, arrivano le linee guida: long o mini dress, spazio al colore e alle fantasie. L’importante è l’equilibrio. E non strafare…