Elogio dell’abito nero: perché sta bene a tutte e semplifica la vita

Quello più famoso nella storia del cinema l’ha indossato Audrey Hepburn in ‘Colazione da Tiffany’. Elogio di un ‘must have’ del guardaroba femminile: l’abito nero, che dona a tutte ed è sempre strategico perché risolve ogni evenienza. Si sposa bene in questo periodo per gli aperitivi all’aperto, i party serali estivi, le occasioni speciali. Il colore della notte sta bene a tutte perché si adatta ad ogni fisicità ed è associato all’eleganza, al fascino, alla seduzione. Del resto, lo sanno bene anche dive e celebrities, che lo scelgono per i red carpet e i gala più esclusivi…