Moda donna primavera-estate, una campagna per raccontarne gli stili

Un invito a essere se stesse e a svelare ogni sfaccettatura della propria personalità . Si chiama ‘I am every woman’ (#iameverywoman), la campagna pubblicitaria firmata da Luisa Spagnoli che invita le donne a interpretare lo stile della maison in maniera unica e personale . Con la collezione primavera-estate 2020 si apre un nuovo capitolo, grazie agli scatti del fotografo Giampaolo Sgura, che intendono raccontare la grinta e il carattere di ognuna. Protagonista, la super top svedese Elsa Holsk, seguita sui social da 6 milioni di follower...

UN'IMMAGINE NUOVA – È una donna che coniuga femminilità e praticità, senza rinunciare ai dettagli couture e alla sapienza artigianale, che passa con naturalezza da un total look 'stampa di pitone' a un abitino stampa vichy, fino ad arrivare alle lavorazioni preziose (come nervature, volant, drappeggi) delle maxi gonne e di alcuni cocktail dress. Sono protagonisti anche gli accessori: grandi cappelli in paglia, foulard portati sul capo, occhiali da sole e, tra le borse, l’amatissima Luisa, declinata in tre formati e in diverse colorazioni.