Moda donna primavera-estate, colori e seduzioni: riecco il collant!

LE NOVITÀ IN ARRIVO - Spazio a tinte naturali come il beige, il blu scuro, il caldo terracotta. Le fantasie più basic, come quelle a rombi, si trasformano in decori stilizzati, rigati che si spezzano e s’intrecciano, pois effetto-giarrettiera, motivi geometrici, quadretti. Così come si vede dalle proposte di Calzedonia, che ha scelto di ambientare la nuova campagna di presentazione delle collezioni primavera-estate 2020 nell’incantevole cornice di Positano, in Costiera Amalfitana. Un racconto, attraverso gli scatti del fotografo social Cameron Hammond, per celebrare l’italianità tra scorci di incomparabile bellezza.