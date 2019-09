Moda Donna, le sfilate a New York: super top e balli in passerella

Hanno omaggiato New York in due maniere differenti, Ralph Lauren e Tommy Hilfiger. Le sfilate delle collezioni per la primavera estate 2020 dei due stilisti americani sono state gli eventi finora più importanti (e acclamati) della Fashion Week nella Grande Mela, in corso fino a mercoledì, 11 settembre. Eleganza glamour alla ‘Great Gatsby’, quella andata in scena nel Ralph’s Club, l’evocativa location voluta da uno dei nomi che hanno contributo a portare la città che non dorme mai sulla mappa della moda internazionale. Atmosfera travolgente e balli liberatori da Hilfiger, che ha scelto invece il leggendario Apollo Theatre e le strade della vecchia Harlem..