Ralph Lauren e Tom Ford: lezioni di stile (e tanto altro) from NY

Voci da New York confermano che il turbinio glam alla ‘Sex and the City’ sia ormai in declino. La Grande Mela sta riscoprendo un bisogno di autenticità, di sobrietà, di intimità. Meno grida, più creatività, meno eccessi, più eleganza. Emerge, anche, dalle sfilate di presentazione delle collezioni per il prossimo autunno/inverno di due big del calibro di Ralph Lauren e Tom Ford: il primo ha scelto la formula di un semplice, riservatissimo invito a colazione nel suo elegante atelier sulla Madison, il secondo ha ritrovato se stesso e tanta voglia di semplicità…