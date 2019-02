Uomo, lo stile genderless irrompe (anche) a New York

Più che un trend, quasi uno stile di vita. Anche le sfilate in corso nella Grande Mela per la New York Fashion Week stanno assistendo all’ascesa del look genderless , quello che va oltre ogni caratterizzazione legata al genere. Basti vedere, ad esempio, la collezione autunno inverno 2019-2020 presentata da Palomo Spain e ispirata al mondo della danza classica. Riflettori puntati anche su Pierre Davis: originaria di Los Angeles, è la prima stilista apertamente transgender . Al debutto il suo brand ‘No Sesso’, che la stessa designer definisce “artigianale, divertente e pieno di fantasia”.

NEW YORK, NEW YORK - Proseguono ancora le sfilate e gli eventi della New York Fashion Week: archiviate, con oggi, quelle della Moda Uomo, dopo un giorno di stop “la città che non dorme mai” ospiterà anche le presentazioni delle collezioni femminili, fino al 13 febbraio. Le attese sono tutte per il texano Tom Ford, praticamente l’unico big presente. Molti sono infatti gli esordienti e i brand sconosciuti ai più. Occhi puntati anche su Ralph Lauren, che gioca praticamente in casa e aprirà invece le sfilate dedicate alla Donna. Non passeranno inosservati neppure i colleghi americani Mark Jacobs e Michael Kors, il prossimo 13 febbraio.