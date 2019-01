Moda, Krow Kian è il primo modello transgender in copertina

Per la prima volta nei suoi 50 anni di storia, 'L'Uomo Vogue' dedica la copertina a un modello transgender. Il 23enne canadese Krow Kian è stato ritratto per il numero di febbraio dall'artista e fotografa Collier Schorr. "È un onore per me", racconta il modello nell'intervista della storia di copertina, "ed è un segno di quanti passi avanti sono stati fatti nel mondo verso l'accettazione dei transgender. Sono felice di rappresentare la comunità e incarnare un modello in cui i transgender possono identificarsi".