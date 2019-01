Moda, i trend che andranno forte anche nel 2019

Dall’animalier alle frange, dal denim alle piume, dai gioielli importanti al ‘flower power’. Dando una rapida occhiata alle proposte presentate in passerella per la prossima stagione, molti trend forti non lasceranno il guardaroba con il suo arrivo, anzi. Rivisitati per essere più freschi e consoni a un mood primaverile, rivelano grande spirito di adattamento e costituiscono delle piacevolissime riconferme. Del resto, quando qualcosa funziona, perché cambiare?

MACULATO SUPERSTAR – Lo diciamo subito: le fantasie animalier restano al top. Per lui e per lei, indossate in total look o in un gioco di abbinamenti, neutre e naturali o multicolor e lavorate, continua il loro momento d’oro. Così come non perdono terreno le frange e le piume. Non smette di brillare neanche l’astro del denim: sotto forma di jeans, pantaloni, giacche e abiti, non conosce lo scorrere del tempo. Una lieta riconferma è anche rappresentata dai motivi floreali, che continuano a sbocciare senza posa su abiti maschili e femminili, giacche, gonne e collant.



GIOIELLI SEMPRE IN PRIMO PIANO – Altra costante, è quella rappresentata dai gioielli. Collane, bracciali e orecchini: se per questa stagione sono particolarmente in voga quelli vistosi e importanti, anche il futuro prossimo non sarà da meno.