Da Marlene Dietrich a Venezia 76: lo stile maschile che rende sexy

È forse, in assoluto, tra quanto stuzzica di più la seduzione e l’immaginario degli uomini, una donna che veste in abiti maschili. Le forme si delineano con il movimento e il look - per quanto più ‘castigato’ da camicie e tailleur pantalone – si fa paradossalmente più sexy. Del resto, lo sapeva bene anche un’icona di indiscussa femminilità come Marlene Dietrich: la diva de ‘L’angelo azzurro’ era solita vestire in smoking e completi formati da giacche e pantaloni già negli anni Trenta del secolo scorso. Anche il mondo della moda ha preso sempre ispirazione da questo trend, che ha riguadagnato quota sotto i riflettori a Venezia, nel corso di queste giornate della Mostra del Cinema. Tra star e celebrities, c’è chi ha fatto la sua comparsa sul red carpet con quella che è stata ribattezzata ‘boyfriend shirt’, perché in effetti ricorda proprio una camicia ‘rubata’ al fidanzato…