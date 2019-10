Moda donna, gli intramontabili di stagione: riecco gli abiti a pois Afp 1 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 14 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Entrano ed escono con disinvoltura dal guardaroba femminile oppure non passano mai, divenendo dei veri e propri ‘must have’. Sono forse più vicini a questa seconda accezione gli abiti a pois, che per l’autunno-inverno sono tornati in grande spolvero sulle passerelle della moda donna. Intramontabili e vagamente retrò, chic e bon ton, anche un’attrice amatissima come Julia Roberts ne ha scelto uno di recente, in occasione di un evento legato al polo. E non è sfuggito ai più attenti il paragone con il suo personaggio in ‘Pretty Woman’, Vivian Ward, che nel film indossa un vestito con i 'polka dots' per assistere proprio a una partita di polo. Grandi o piccoli, classici o rivisitati con qualche concessione, sono da sempre una fantasia nel cuore delle donne…