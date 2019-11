Moda donna, Black Friday 2019: 5 pezzi ‘furbi’ sui quali investire

Si apre finalmente la settimana del Black Friday , il venerdì che dà il via alle offerte ‘lampo’ per lo shopping a prezzi scontati. Negli Stati Uniti è il giorno successivo a quello del Ringraziamento e segna l’inizio della stagione delle spese per il periodo natalizio. Da noi è una sorta di anticipo dei saldi, per i quali invece tocca aspettare la fine delle Feste, e può protrarsi per qualche giorno (diversi brand lo estendono per tutto il prossimo weekend). Se siete tra quante pensano di approfittare dell’ondata di capi a prezzi più accessibili per rifarsi o rimpinguare il guardaroba, ecco cinque pezzi ‘furbi’ che non possono assolutamente mancare…

IL CAPPOTTO – Si parte subito in grande: un cappotto per affrontare l’inverno e, possibilmente, da sfruttare anche nel prossimo potrebbe essere l’acquisto intelligente. Il consiglio è quello di prediligere un modello classico o dal taglio più pulito possibile, così da ‘svincolarlo’ dai trend del momento. Nero o color cammello sono gli intramontabili: non si rischia e si va sul sicuro.



PRINCIPE DI GALLES O POIS? – E il momento di dare spazio anche alle tendenze più seguite della stagione, come il grande ritorno del Principe di Galles e delle fantasie a pois. Se il prezzo è più basso, si acquistano anche più volentieri e sono gettonatissimi in questo momento. Pazienza se l’anno prossimo non saranno più sulla cresta dell’onda. Come si suol dire, dove c’è gusto non c’è perdenza.



UNA BORSETTA PREZIOSA – Il vero pezzo forte di ogni look femminile: la borsa. Il consiglio è di concentrarsi su un modello piccolo e prezioso, perfetto per le Feste e le serate speciali. Del resto, si sa: le borse per una donna non sono mai troppe!



UN GIOIELLO PER LE FESTE - Altro grande ‘investimento’ di questo periodo potrebbe essere quello di un gioiello da indossare per le Feste. Rappresenta anche un’ottima idea regalo: se il prezzo si fa interessante, pensateci. Può davvero valerne la pena.



GLI STIVALI – Altro grande ‘must have’ che in genere presenta un cartellino piuttosto caro sono gli stivali. Con il tacco comodo, per andarci al lavoro, o più sottile, a punta o arrotondati, lunghi fino alla coscia – i cuissard –: non c’è stagione che non li contempli. Danno il meglio di loro soprattutto nelle giornate piovose e quando il freddo si fa pungente. Irrinunciabili.