Moda, Dior Cruise 2021: la sfilata in piazza Duomo a Lecce tra pizzica e magia

Dior Cruise 2021: sfilata in piazza Duomo a Lecce tra pizzica e magia Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 1 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 2 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 23 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 23 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 23 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 23 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 23 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 23 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 23 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 10 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 11 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 12 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 13 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 14 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 15 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 16 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 17 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 18 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 19 di 23 Dior Cruise 2021 Ufficio stampa 20 di 23 Piazza Duomo a Lecce, location della sfilata Ufficio stampa 21 di 23 Piazza Duomo a Lecce, location della sfilata Ufficio stampa 22 di 23 Piazza Duomo a Lecce, location della sfilata Ufficio stampa 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

L’omaggio a un posto del cuore e un viaggio attraverso le proprie radici. È questa la Puglia per Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior. Il luogo delle sue origini, come del tarantismo, magistralmente esplorato e descritto nei testi dell’antropologo Ernesto De Martino. Forza e magia, immaginazione e tradizione, arte. La collezione Cruise 2021, che la maison parigina ha presentato per la prima volta in Italia, ha sfilato nella spettacolare cornice della piazza del Duomo di Lecce, concessa per l’occasione dall’Arcivescovo.