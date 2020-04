Moda di primavera e quarantena: felpe e tute comode anche in casa

Sembrava un connubio inconciliabile eppure sta perfettamente riuscendo. Questo inizio di primavera segnato dalla quarantena domestica e dal lockdown per l’emergenza coronavirus sta di fatto facendo ripensare anche il modo di concepire la moda. A cominciare da quello che scegliamo di indossare in casa , per lo smart working o per fare allenamento indoor ...

NUOVE COMBINAZIONI - Il tutto è in un certo senso anticipato da una nuova capsule per la primavera-estate 2020, ‘Soft Attitude’ di Peuterey, in cui lo spirito e il movimento dello sportswear evolvono in una linea concepita per assecondare i movimenti nella quotidianità. Una combinazione che incrocia informale e formale, che mescola insieme stile classico e design. Un nuovo guardaroba, insomma, improntato a una nuova concezione di minimalismo e caratterizzato da materiali tecnici, dai tessuti ai dettagli (come le zip waterproof). Tre i gruppi cromatici, anche loro ben delineati: il bianco panna che vira al sabbia, il blu scuro, il total black.