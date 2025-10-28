Moda e design, i "cult" reinventati grazie al potere del cristallo

È Swarovski a celebrare 130 anni di gioia e creatività. Ogni collaborazione del suo Creators Lab rende così omaggio alla ricca tradizione e al savoir-faire artigianale di questa realtà fondata nel 1895 in Austria, che realizza un'ampia selezione di prodotti in cristallo, espressione di impeccabile qualità e maestria artigianale. Ed espande al tempo stesso i confini del design e dell’artigianato del cristallo in dialogo con brand affermati ed emergenti. In occasione, ora, di questo anniversario importante, il brand collabora con Oakley, Off-White, Gufram, Loop Earplugs, Puma, A Bathing Ape e Be@rbrick, per trasformare oggetti di uso quotidiano in scintillanti edizioni limitate, pensate per affascinare un pubblico globale.