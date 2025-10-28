Moda e design, i "cult" reinventati grazie al potere del cristallo

Swarovski Creators Lab, 7 nuove collab per un compleanno speciale
© Ufficio stampa | Swarovski Creators Lab | Tra le 7 nuove collaborazioni, Puma
Oggetti di uso quotidiano trasformati in scintillanti edizioni limitate all'insegna della creatività e per festeggiare un anniversario importante
Swarovski Creators Lab, 7 nuove collab per il 130esimo anniversario di Swarovski © Ufficio stampa
Oggetti moda e lifestyle reinventati attraverso il potere trasformativo dei cristalli. Lanciato nel 2021, Swarovski Creators Lab è un catalizzatore di creatività, uno spazio dove la scoperta, la tecnologia e la curiosità si incontrano. E che ora accoglie sette marchi iconici, per festeggiare un anniversario importante.
È Swarovski a celebrare 130 anni di gioia e creatività. Ogni collaborazione del suo Creators Lab rende così omaggio alla ricca tradizione e al savoir-faire artigianale di questa realtà fondata nel 1895 in Austria, che realizza un'ampia selezione di prodotti in cristallo, espressione di impeccabile qualità e maestria artigianale. Ed espande al tempo stesso i confini del design e dell’artigianato del cristallo in dialogo con brand affermati ed emergenti. In occasione, ora, di questo anniversario importante, il brand collabora con Oakley, Off-White, Gufram, Loop Earplugs, Puma, A Bathing Ape e Be@rbrick, per trasformare oggetti di uso quotidiano in scintillanti edizioni limitate, pensate per affascinare un pubblico globale.
Disponibili online e in punti vendita selezionati Swarovski, tutti gli articoli della collezione Swarovski Creators Lab sono pezzi in edizione limitata. Li scopriamo, di seguito, nel dettaglio.
L’ethos dirompente di Oakley incontra la maestria di Swarovski nella luce, dando vita a una versione esclusiva degli Oakley Plazma, impreziositi da 867 cristalli rotondi. Nati per sfidare le convenzioni, questi occhiali definiscono un nuovo linguaggio visivo per chi è costantemente alla ricerca del sole e dell’innovazione.
All’incrocio tra lusso e streetwear contemporaneo, Off-White è celebre per la sua estetica d’avanguardia e le profonde radici nella cultura urbana. La sua iconica felpa con cappuccio riceve una trasformazione cristallina: il celebre logo Off-White Arrow viene reinterpretato con 4.025 cristalli Swarovski, che evocano un cielo stellato. Le diverse dimensioni dei cristalli, ispirate alla tecnica di gioielleria pavage, creano una superficie strutturata che traduce la visione audace e contemporanea del brand in un esempio di squisita maestria artigianale.
La bellezza della natura prende nuova vita negli oggetti da collezione firmati Gufram. L’iconico Guframini Cactus viene reinterpretato da Swarovski con un tocco luminoso: la sua superficie, impreziosita a mano con cristalli Erinite a doppia punta, richiama le gocce di rugiada che brillano nel deserto. Elementi di roccia cristallina rivestono la scultura, aggiungendo texture e lucentezza per esaltarne la silhouette organica. Un oggetto da collezione unico, il Guframini Cactus riproduce fedelmente l’iconico appendiabiti disegnato da Guido Drocco e Franco Mello nel 1972, fondendo arte contemporanea e savoir-faire cristallino.
La collaborazione tra Swarovski e Loop Earplugs trasforma un accessorio essenziale in una dichiarazione di stile audace e futuristica, fondendo protezione acustica ad alte prestazioni e design gioielliere. Ogni auricolare è decorato a mano con sei cristalli Swarovski, incastonati con precisione secondo l’iconico taglio Millenia in una raffinata montatura a castone. Creato come oggetto da collezione in edizione limitata, questo design ridefinisce il concetto di fashion-tech di lusso, unendo funzionalità e lucentezza in un’unica forma di espressione contemporanea.
La Puma Speedcat, un'icona nata dalla tradizione del motorsport, torna sotto i riflettori come oggetto da collezione in edizione limitata, reinterpretato attraverso la lente dell’alta moda. Impreziosita da 5.316 cristalli Swarovski in quattro diverse dimensioni e tonalità, la sneaker rivela dettagli luminosi che esaltano la sua silhouette elegante e dinamica. Applicati con tecniche di trasferimento di precisione, i cristalli ricreano l’iconico logo Puma con un livello di maestria artigianale eccezionale, fondendo velocità e raffinatezza in un’unica visione scintillante.
Nota per le sue stampe mimetiche iconiche, la palette di colori vivaci e i motivi immediatamente riconoscibili, A Bathing Ape reinterpreta la sua celebre giacca college con un tocco di lusso luminoso grazie ai cristalli Swarovski. Questa nuova edizione combina l’iconico logo Shark di Bape, raffigurato su un cappuccio rimovibile, con la classica silhouette in pelle della varsity jacket. Il design è impreziosito da 11.388 cristalli multicolore, applicati con precisione artigianale per reinterpretare il motivo Shark con un effetto spettacolare e iridescente, trasformando il capo in una dichiarazione audace di streetwear e maestria artigianale.
Con radici profonde nella cultura di street, Be@rbrick ha ridefinito il concetto di giocattolo da collezione, elevandolo a oggetto di design e d’arredo contemporaneo. Nella collaborazione con Swarovski, l’iconico orsetto assume una nuova forma abbagliante: interamente rivestito da 14.500 cristalli Swarovski di diverse dimensioni ed effetti, applicati a mano con estrema precisione. Ogni statuetta, decorata con cristalli flatback posizionati a uno a uno, trasforma un simbolo della cultura pop in una straordinaria opera d’arte cristallina, dove il gioco incontra il lusso.