Moda, dagli Stones ai Guns: calze e collant celebrano i miti rock

"WE WILL ROCK YOU" - Il brand rimarca lo stretto legame che unisce moda e musica, anche con la creazione di una colonna sonora ad hoc realizzata da Koraline Studio, la sound music agency della cantante, dj e producer internazionale Caroline Koch. Che Tgcom24, per l'occasione, è tornato a incontrare.



Musica e moda: due espressioni dell'arte. Come riesce a farle dialogare tra loro?

Cercando di prendermene cura rispettandole. Cercando di comprenderle, senza giudizi. Musica e moda interagiscono da sempre, sono interconnesse e hanno bisogno l’una dell’altra. Nel mio caso dare voce a un’immagine è l’obiettivo. È stimolante ed è una sfida portare in musica un pensiero, una visione. Desidero captare le emozioni che la campagna tramite foto e video vuole comunicare e solo ascoltando il cliente e le sue esigenze riesco poi a creare una connessione con i due mondi, una sinergia. Ancora una volta quindi il rapporto umano è padre di queste due espressioni d’arte.



A cosa si è ispirata per il rework di “Archimedes (Use Your Head)”, la colonna sonora dedicata alla nuova capsule “Rockband” di Calzedonia?

L’esigenza è quella di avere coerenza e riconoscibilità, con l’obiettivo di suscitare emozioni. Due mondi, due campagne da interpretare e due canzoni da sviluppare. Un tributo ai gruppi che hanno segnato il mondo del rock, l'altra manifesto della donna forte, attuale e "self confident". Nasce così l’idea di sviluppare due versioni tra loro parlanti: una con sonorità prettamente rock per la capsule "Rockband "e una che strizza l'occhio agli anni '80 da cui prende il nome la canzone “80’s Head” per la campagna tv “Il tuo stile, il tuo collant”. Le due versioni dello stesso pezzo rappresentano così le due anime della collezione autunno inverno di Calzedonia.



Come riesce a costruire l'identità musicale di un brand: su cosa si basa? Quali elementi tiene in considerazione? Ci svelerebbe un suo segreto?

I suoni vengono pensati e utilizzati partendo dall’analisi del brand, dalle sue esigenze e da quello che si desidera comunicare. È incredibile come il digital branding utilizza due dei nostri cinque sensi: vedere e sentire. Il suono quindi, come video e foto, aggiunge una nuova dimensione alla brand identity di un'azienda ed è un potente strumento per costruire una connessione emotiva con i suoi consumatori. Questo è quello che teniamo in considerazione: l’esigenza dell’individuo con le sue emozioni e i suoi sensi.