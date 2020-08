Moda, da Melania Trump ai trend autunno 2020: vestiremo alla militare Washington - Melania Trump prima del suo intervento alla convention repubblicana: giacca verde oliva dal taglio militare firmata da Alexander McQueen, gonna abbinata e décolleté scure con tacco a stiletto Ansa 1 di 23 Washington - Melania Trump prima del suo intervento alla convention repubblicana: giacca verde oliva dal taglio militare firmata da Alexander McQueen, gonna abbinata e décolleté scure con tacco a stiletto Ansa 2 di 23 Washington - Melania Trump prima del suo intervento alla convention repubblicana: giacca verde oliva dal taglio militare firmata da Alexander McQueen, gonna abbinata e décolleté scure con tacco a stiletto Afp 23 di 23 Washington - Melania Trump prima del suo intervento alla convention repubblicana: giacca verde oliva dal taglio militare firmata da Alexander McQueen, gonna abbinata e décolleté scure con tacco a stiletto Afp 23 di 23 Washington - Melania Trump prima del suo intervento alla convention repubblicana: giacca verde oliva dal taglio militare firmata da Alexander McQueen, gonna abbinata e décolleté scure con tacco a stiletto Ansa 23 di 23 Marco De Vincenzo Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Miu Miu Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Loewe Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Chanel Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 Chloé Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 23 Balmain Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 23 Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 23 Dior Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 23 Fendi Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 23 Giambattista Valli Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 23 Hermès Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 23 Hermès Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 23 JW Anderson Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 23 Kenzo Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 23 Loewe Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 23 Nina Ricci Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 23 Valentino Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 23 Versace Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ha tenuto banco sui social (e non solo) l’abito verde militare scelto nei giorni scorsi da Melania Trump per il suo discorso alla convention repubblicana. La First Lady Usa ha indossato una giacca verde oliva, gonna abbinata e décolleté scure con tacco a stiletto. Lievemente ‘in anticipo’ rispetto a uno dei trend previsto dalle passerelle per il prossimo autunno-inverno. Lo stile ‘military’, quello militare appunto, sarà tra le tendenze fashion più seguite: dal verde al kaki, dalle cappe ai cappotti, dalle giacche agli abiti. Mostrine bene in vista e tagli rigorosi. Sempre senza rinunciare alla femminilità.