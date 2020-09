Moda, come vestire sporty chic: i look da workout perfetti per uscire

Moda, workout e dailywear: la capsule collection Calzedonia con Superga La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga crea un dialogo tra il mondo dei collant e il caratter sportivo e al contempo classico del marchio Superga Ufficio stampa 1 di 26 Calzedonia FW20-21 e Superga - Formano la capsule cinque leggings, quattro collant e undici calzini che uniscono la performance ‘athleisure’ a un’allure glamour e pop Ufficio stampa 2 di 26 Calzedonia FW20-21 con Superga: una mini-collezione dallo spirito super glamour, perfetta per un look dailywear che non rinuncia a essere trendy durante l'attività sportiva Ufficio stampa 26 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 26 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 26 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 26 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 26 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 26 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 26 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 10 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 11 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 12 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 13 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 14 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 15 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 16 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 17 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 18 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 19 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 20 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 21 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 22 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 23 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 24 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 25 di 26 La capsule collection Calzedonia FW20-21 con Superga Ufficio stampa 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il mese dei nuovi progetti e della remise en forme. Settembre è il periodo ideale per riprendere le fila di quanto interrotto prima delle vacanze. Che seguiate una scheda per allenarvi in palestra o facciate workout a casa, le nuove proposte per l'autunno 2020 in fatto di outfit sportivi uniscono alle caratteristiche tecniche uno spirito glamour, che le rende adatte anche a un look dailywear fuori casa. Il nuovo trend forte? Si chiama ‘sporty chic’.