Moda, una collezione per raccontare tutti i colori dell'Africa

Raccontano la trasformazione degli elementi, la cura e la pazienza di chi lavora per creare capi di una bellezza senza tempo , le proposte per la prossima primavera estate di una storica maison fiorentina specializzata in pregiata maglieria di cashmere.

Si chiama "L'Arte della Terra", la collezione con cui Malo rende omaggio alla creatività e alla vita che scaturisce dalla materia. Il lavoro di ricerca stilistica del brand sulle origini africane si svela nei punti maglia a grana ispirati alle trame delle stuoie dei Masai, alle reti dei pescatori del Congo, nei ricami tribali che creano giochi di luce, nelle note safari e i motivi geometrici che richiamano le lavorazioni delle vecchie tele della Namibia e dei tappeti magrebini. La terra vista come elemento primario che, modellato, realizza oggetti di uso quotidiano. Così come il cashmere, proveniente dalla capra Hircus della Mongolia, viene filato e tessuto per creare capi senza tempo e genderless, simbolo di un lusso non ostentato ma da sempre sinonimo di cura del dettaglio, classe, eleganza. Una ricchezza rara e totalmente "made in Italy".



Anche i colori di questa collezione prendono ispirazione dall'elemento terra. Le tonalità rimandano ai paesaggi desertici, all'avorio, alle nuance degli orizzonti sabbiosi della madre Africa e si polverizzano in cieli rosa e orizzonti blu ottanio. Ricordano i tramonti infuocati di Mombasa i rossi, il fucsia, lo zenzero. Come materia nelle mani di un abile artigiano, ogni creazione di Malo si adatta e coesiste con chi sceglie di indossarla, come a costituire una sorta di patrimonio personale.



Molto importante, per la collezione primavera estate 2023 di Malo, è anche l'attenzione alla sostenibilità. A partire dalla scelta dei materiali, come alcuni filati composti da fibre riciclate e certificati GRS (Global Recycle Standard) e parte del cotone scelto dal brand, che sostiene Cotton For Life, innovativo progetto di corporate social responsability, etico, solidale e sostenibile, che promuove la coltivazione biologica di cotone egiziano e realizza una filiera tessile interamente ecocompatibile e socialmente responsabile.