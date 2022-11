Moda, finalmente collant: i "cult" dagli anni Ottanta ad oggi

Calzedonia, "The Icons Re-Edition": i "best seller" sono riproposti a basso impatto ambientale grazie all'utilizzo di filati riciclati provenienti da scarti di produzione

Calzedonia, "The Icons Re-Edition": il brand veronese per l'autunno-inverno 2022 apre le porte del suo archivio e reinterpreta i suoi collant più iconici

Calzedonia, "The Icons Re-Edition": il brand veronese per l'autunno-inverno 2022 apre le porte del suo archivio e reinterpreta i suoi collant più iconici

I collant "amici dell'ambiente" sono prodotti dall'utilizzo di filati riciclati provenienti da scarti di produzione. I "best seller" ripercorrono la storia della moda dagli anni Ottanta ai primi Duemila, come in un viaggio ideale per celebrare la femminilità. Si parte, infatti, da quelli velati a grandi fasce geometriche e opache a contrasto. A segnare gli anni Novanta è, invece, l'effetto strappato, in puro stile rock. I Duemila vengono rievocati con una sorta di glamour "da inizio secolo", con le proposte dalla doppia anima: rete davanti e nero velato dietro. Infine, la rete e i pois: un vero e proprio "evergreen" dedicato alla prima decade del nuovo millennio, fino ai giorni nostri.