Moda, Capodanno 2021: perché indossare intimo rosso porta fortuna

È il colore dell'amore, della passione, della creatività e dell'energia vitale, mentale e fisica. Combatte le energie passive, infonde forza ed energia. Nella moda denota anche personalità e voglia di distinguersi , di non passare inosservati. Cos'altro sappiamo del rosso? Che è associato alla fortuna : ragione per cui la tradizione lo vuole indossato soprattutto a Capodanno...

PER IL BUONO CHE VERRÀ - Oltre all’abbigliamento, va fortissimo in particolare tra le proposte di intimo e lingerie. La tradizione del rosso a Capodanno nasce in Cina: nel simbolismo orientale, è il colore della fortuna, della buona sorte e della prosperità. Viene utilizzato, solitamente, anche durante i matrimoni in segno di buon auspicio per gli sposi e la loro nuova vita insieme: un augurio di felicità in amore e fertilità.