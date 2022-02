Milano Fashion Week, Gucci: la classica tuta diventa abito da sera

Ci sono quelli che riflettono e quelli che distorcono l’immagine.

In una sala completamente foderata di specchi, ha sfilato a Milano la collezione Gucci per i prossimi freddi. In passerella, l’inedita collaborazione con Adidas, le cui righe iconiche si fondono così con quelle della maison dalla doppia G. É l’uomo a fare da protagonista: i look presentati, durante la Fashion Week dedicata alla moda donna, sono quasi tutti maschili.