Milano Fashion Week 2021, Etro: la sfilata dedicata a Franco Battiato

È un omaggio a Franco Battiato lo show con cui Etro ha presentato alla Milano Fashion Week la collezione per l'estate 2022. Introdotta dalla voce del Maestro, come lo chiama Kean Etro, e accompagnata dalle note di "L'era del cinghiale bianco", la sfilata si è svolta tra i binari di una ferrovia dismessa, l'ex Scalo Farini, per raccontare un "viaggio dell'anima" che accomuna lo spirito nomade del brand e gli insegnamenti del grande cantautore, recentemente scomparso.

"UN VIAGGIO DELL'ANIMA" - In passerella pigiami in seta stampata, camicie aperte con fili dorati, pantaloni in canvas dagli effetti metallici, shorts e leggings con motivi arcaici, bomber ricamati e abiti con l'albero della vita e animali metafisici. "Franco Battiato era appassionato di tessuti antichi e persiani e frequentava il negozio di mia madre, che un giorno - ha raccontato lo stilista - gli disse 'mio figlio è un suo fan'. Io le spiegai che il mio era un rapporto diverso, lui per me era un maestro".