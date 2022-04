Milano Design Week, DDN: un libro sulla storia del Fuorisalone

Moda e stile, Ryan Reynolds a spasso per New York: i look da copiare





- Un evento che ha voluto anticipare, così, la prossima Design Week, le cui date di svolgimento sono state spostate anche quest'anno, a causa della pandemia. Si terrà, infatti, non in aprile come di consueto bensì nella. La presentazione del volume si è svolta presso l'ADI Design Museum di Milano, in piazza Compasso d'Oro, 1. Oltre all'autrice, hanno partecipato anche l'attrice Cristiana Capotondi e la giornalista Patrizia Groppelli. "La storia del Fuorisalone, eventi temporanei, effetti duraturi" ricostruisce dalle origini a oggi il Fuorisalone eche, negli anni, hanno avuto un ruolo fondamentale nella creazione di questo fenomeno: Gisella Borioli, Giulio Cappellini, Roberto Gavazzi e molti altri. Il libro racconta ancheche hanno contribuito a renderla speciale e i suoi quartieri che, nelle giornate del Salone del mobile, diventano teatro dinon solo legati al mondo del design arredo.

- Con l'occasione, si è anche parlato della manifestazione DDN Hub, che si terrà al Castello Sforzesco di Milano, dal 6 al 12 giugno prossimi. L’evento vedrà l'esposizione die promuoverà una serie di iniziative che daranno voce ai temi principali e identificativi della. L'iniziativa intende, infatti, sostenere la filiera del comparto del design e comunicarla a livello internazionale, grazie anche a una serie di talk che saranno ospitati in uno spazio di circa 500 mq, che avrà cura dei partecipanti e dell’ambiente che li circonda. Gli allestimenti e i vari appuntamenti saranno anche in versione digitale (l’evento sarà presente in une visitabile con una tecnologia immersiva da qualsiasi parte del pianeta) e gli utenti sia digitali che fisici potranno(una parte del ricavato andrà in beneficenza) dei progetti esposti e trasformati in NFT (certificazioni digitali), che verrà organizzata a fine evento. Le installazioni e le iniziative che si alterneranno nel corso della settimana avranno come tema la