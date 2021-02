MFW 2021, Emporio Armani: tanta comodità e un tocco di anni Ottanta

Tanta voglia di morbidezza , nuovi volumi per movimenti liberi, scarpe dai tacchi bassi, cappotti avvolgenti come vestaglie. Ma tutto con un tocco glam , tra note accese di viola e di un nero che di sera diventa scintillante. Ci sono molti richiami alle atmosfere pop degli anni Ottanta nella collezione donna e uomo per il prossimo autunno inverno di Emporio Armani, presentata a Milano con una sfilata digital, nell’ambito della Fashion Week.

NUOVI VOLUMI, NUOVE FUNZIONI - Per l’uomo, la ricerca di morbidezza si traduce in nuovi volumi e nuove funzioni d’uso. Le giacche sono ampie, dalle spalle scese: foderate di pelo, sostituiscono i cappotti, mentre i cappotti stessi, realizzati in maglia o in tessuti di maglia, sono avvolgenti e caldi come vestaglie. Il corpo, scattante, è toccato appena da volumi che liberano i movimenti. I pantaloni morbidi, con risvolti evidenti, hanno pinces profonde e vita alta. L’abito sartoriale, con cravatta, è realizzato in tessuto effetto denim.



VITA ALTA, TACCHI BASSI - La silhouette femminile è allungata e sottile, con la vita alta. Le lunghezze maxi dei cappotti si alternano al corto degli shorts, indossati sempre sulle calze coprenti. Le giacche corte con coulisse richiamano il mondo dello sport. Tocchi di colore grafico e di velluto punteggiano gli accessori: scarpe dai tacchi bassi, stivali calza, piccole borse a mano.