Luisa Spagnoli: stile senza tempo tra romanticismo e seduzione

Uno stile senza tempo, idealmente in bilico tra certe atmosfere romantiche che ricordano gli abiti a piccoli pois di Femmes au jardin (1866) di Claude Monet e il glamour notturno e seducente di Michelle Pfeiffer, irresistibile nel nitido tailleur bianco di Scarface (1983). È andata in scena in una location ispirata alle atmosfere lussureggianti di un riad di Marrakech, la sfilata di presentazione della collezione per la primavera-estate di Luisa Spagnoli. Sulla passerella di Milano, in queste giornate di Fashion Week, si sono date appuntamento le protagoniste del jet set internazionale fine anni Settanta. Donne che, come Bianca Jagger, hanno fatto di un glamour disinvolto e non convenzionale il tratto del loro stile…