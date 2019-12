Look Natale 2019: scarpe per i party da sfoggiare fino a Capodanno Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 40 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 40 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 40 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 40 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 40 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 16 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 18 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 25 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 28 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 29 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 30 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 31 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 32 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 33 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 34 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 35 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 36 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 37 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 38 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 39 di 40 Showbit-Mondadori Portfolio 40 di 40 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dai sandali super sensuali ai tacchi vertiginosi. Dagli stivali dorati alle ballerine impreziosite da strass e cristalli swarovski. Raso, tanto oro e mille riflessi di luce sulle scarpe per i party da sfoggiare fino a Capodanno. Spesso veri e propri oggetti del desiderio, sono accessori irrinunciabili per rifinire e dare il giusto tocco di magia agli outfit delle Feste. "Quando vedo la vetrina di un negozio di scarpe penso che lì dentro non può succedermi nulla di brutto", recita una frase molto popolare in Rete. La stessa sensazione che si prova sfogliando questa selezione dei modelli da sogno presentati in passerella. Perfetti per questo periodo: da avere assolutamente o a cui ispirarsi per sentirsi un po' principesse...