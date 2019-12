Look Natale 2019: la seduzione del rosso e altri trend da copiare Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 27 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 27 Ufficio stampa 16 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 17 di 27 Ufficio stampa 18 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 19 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 20 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 21 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 22 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 23 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 24 di 27 Ufficio stampa 25 di 27 Showbit-Mondadori Portfolio 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

È probabilmente il momento più atteso e magico dell’anno. Quello in cui i desideri prendono forma e i sogni mettono le ali. Natale è praticamente alle porte e anche la scelta del look giusto per affrontare cenoni e party risente della sua importanza e vuole la sua parte. Uno sguardo alle passerelle riserva sempre spunti interessanti e idee da copiare. A cominciare dalla riconferma di un grande trend che non avrà mai fine: l’assoluta preponderanza del rosso, seducente e prezioso. Seguito dai bagliori dell’oro e da una concezione di eleganza ricercata e sorprendente, che non intende passare inosservata soprattutto durante le Feste…